В НАО на пунктах эпидконтроля перестанут брать тесты на СOVID-19

ТАСС, 24 сентября. Врачей освободят от дежурств на постах эпидконтроля в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительстве региона.

"Члены оперативного штаба по профилактике коронавируса согласовали предложение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО об освобождении медицинских работников от дежурств на постах эпидконтроля в аэропорту в Нарьян-Маре, в сельских населенных пунктах и на причале барж", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства округа, сейчас в регионе работают посты эпидконтроля, где приезжающим из других регионов медики проводят осмотр и делают ПЦР-тест на наличие коронавируса. Теперь прибывших будут только уведомлять о необходимости двухнедельной изоляции, а также возможности сдать тест на новую инфекцию в медицинских организациях региона.

"Сегодня на постах эпидконтроля мы выявляем больных коронавирусом, то есть посты показывают свою эффективность. Но там дежурят врачи, которые нужны в поликлиниках, в больнице", - пояснил решение оперштаба губернатор НАО Юрий Бездудный.

По последним данным, в Ненецком АО за все время выявили 2 219 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 13 человек. Выздоровели с начала пандемии 2 070 пациентов, умерли - 43.