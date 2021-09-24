Мишустин: для современных управленцев важны широкий кругозор и передовые технологии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Современные управленцы должны обладать широким кругозором и использовать в работе передовые технологии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече со слушателями пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва председатель правительства также указал на важность учета мнений граждан при принятии решений.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров, Мишустин рассказал о задачах, стоящих сейчас перед управленцами. По его мнению, требования к современным лидерам с каждым годом становятся все выше, поскольку их диктуют вызовы, стоящие перед Россией и всем миром. "Чтобы противостоять им, нынешние управленцы должны обладать широким кругозором, современными знаниями, постоянно обновлять их, уметь анализировать большие объемы информации и использовать в работе передовые технологии, быть открытыми всему новому", - сказал премьер-министр. На его взгляд, "только таким людям под силу самые сложные задачи".

По словам председателя правительства, в основе работы госслужащих должна быть обратная связь с гражданами. "Важно слышать мнение людей и учитывать его в своей работе", - указал глава кабинета министров.

С 2017 года обучение по программе подготовки управленцев для госслужбы прошли более 300 человек. Многие выпускники предыдущих четырех потоков занимают посты глав регионов, руководящие должности в федеральных министерствах. "Программа имеет действительно большое значение. Каждой стране необходимы грамотные и компетентные руководители, в том числе - в госуправлении", - уверен Мишустин.