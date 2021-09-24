Запрет на массовые мероприятия продлится на Ставрополье до конца октября

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья из-за ситуации с коронавирусом приняли решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в регионе до конца октября 2021 года. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Ситуация не улучшается, мы видели на протяжении двух недель определенную стабилизацию. Но сегодня, не выходя из третьей волны [пандемии], мы фактически уходим в четвертую волну. <…> Мы до 1 октября предполагали приостановку общественно-значимых мероприятий, вносите изменения в наше постановление, не будем ничего проводить в октябре, все мероприятия закрыты", - сообщил он с помощью видеозаписи, опубликованной на странице губернатора в Instagram.

Запрет на проведение массовых мероприятий ввели на Ставрополье в сентябре 2021 года. В регионе отменены и все очные мероприятия в День края, который отмечается 25 сентября.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 83 740 случаев коронавируса, выздоровели 66 065 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинских учреждениях умерли 2 843 пациента.