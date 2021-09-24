МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Переговоры о признании вакцины "Спутник V" международными организациями, такими как ВОЗ, могут продлиться еще довольно долго, считает директор разработавшего этот препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций. Этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения РФ, Российский фонд прямых инвестиций. И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <...> в переговорах. Которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго", - сказал Гинцбург в пятницу в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Гинцбург связывает проблемы с признанием "Спутника V" в мире с конкуренцией на рынке вакцин. Он также сообщил, что в гражданский оборот выпущено порядка 57 млн комплектов вакцины "Спутник V".