Попова: оснований для снижения заболеваемости ОРВИ в России в ближайшее время нет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Основания для снижения в ближайшее время заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России отсутствуют, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Попова сообщила, что пороговый уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время превышен в 61 субъекте РФ.

"Еще несколько дней и мы будем видеть дальнейшую динамику [заболеваемости]. Оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет никаких", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас особенно важно соблюдать рекомендации по предупреждению заражения респираторными инфекциями. "Нужно закрывать органы дыхания, нужно мыть руки и максимально избегать тех мест, где людей очень много, и тех мест, где вы вовремя не поменяете маску, где у вас есть риски нарушения этих правил", - уточнила она.