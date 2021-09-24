Синоптики прогнозируют потепление в регионах ЦФО

ТАСС, 24 сентября. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на два-три градуса в большинстве регионов Центрального федерального округа 25-26 сентября, так, в Белгородской, Воронежской, Костромской, Тульской областях потеплеет до плюс 13-15 градусов. Фактически на всей территории округа пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, в регионе ожидаются дождливые и прохладные выходные дни. "Ожидаем выход циклона, поэтому будет дождливая погода. 25 сентября местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах возможен туман, температура ночью - плюс три-восемь градусов, днем - плюс 10-15 градусов.27 и 28 сентября еще сохранятся дожди - от небольших до умеренных", - сказала Перова.

Дождливая погода 25-26 сентября ожидается также в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской Ярославской областях, в этих регионах воздух в дневные часы прогреется до плюс 14 градусов. "26 сентября пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ожидается ветер, днем с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью - до плюс восьми градусов, днем - до плюс 14 градусов", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

В Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях прогнозируется около плюс 10-13 градусов, небольшие дожди. "25 сентября будет переменная облачность, небольшой дождь, местами туман, температура воздуха днем - до плюс 13 градусов, 26 сентября - до плюс 12 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.