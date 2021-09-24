Гинцбург: ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проводить ревакцинацию после "Спутника V" можно любым препаратом, однако за побочные эффекты будет нести ответственность производитель второй вакцины, заявил директор разработавшего этот препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"С любой <...> широко используемой вакциной, которая на сегодняшний день прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с AstraZeneca. Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, - за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со "Спутником V", Институт Гамалеи, государство Российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут", - сказал Гинцбург в пятницу в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.