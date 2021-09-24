Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" по отношению к дельта-штамму превышает 83%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к дельта-штамму коронавируса, по разным данным, составляет от 83% до 94%. У вакцин Moderna и Pfizer она менее 50%, заявил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Тот подход, который был использован в [вакцинах компаний] Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от дельта-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность, не по нашим данным, а по данным тех Минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты, - от 40% до 50%. Тогда как эффективность "Спутника V" против дельта-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%", - сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.