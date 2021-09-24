Выпускники российских вузов смогут получить копию диплома в электронном виде

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выпускники российских вузов с нового учебного года смогут получать копию диплома в электронном виде, сообщает пресс-служба Минобрнауки в пятницу.

В пресс-службе сообщили, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков утвердил порядок заполнения диплома о высшем образовании и о квалификации.

"По новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года, выпускники образовательных организаций высшего образования смогут в заявительном порядке получать копию диплома в электронном виде. Копия, заверенная электронной подписью руководителя образовательной организации, будет приходить на указанный в заявлении выпускника адрес электронной почты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для указания дополнительных сведений в дипломе (форма обучения, прохождение выпускником ускоренного обучения по индивидуальному плану и освоение части программы в другом вузе) руководство учебного заведения должно взять у выпускника письменное согласие. Сделать это можно дистанционно - в электронной форме или отправить документ или копию согласия по почте.

"Новый порядок также позволяет указывать в дипломе сведения о нескольких квалификациях, полученных по итогам освоения образовательных программ", - добавили в министерстве. Порядок действует до 1 сентября 2028 года.