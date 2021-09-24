Гинцбург: человечество может не выдержать второй раз испытание пандемией

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пандемия показала, что второй раз такое испытание человечество может не выдержать. Об этом в пятницу заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, - да. Поэтому надо очень серьезные сделать выводы. Как научные, так и организационные", - сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.