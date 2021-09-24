Гинцбург высказался за включение "Спутника V" в национальный календарь прививок

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса "Спутник V" следует включить в национальный календарь прививок. По мнению директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, это обязательно должно произойти, так как возбудитель вируса не исчезнет из человеческой популяции.

"У нас, кажется, сейчас 14 вакцин в календаре прививок. Ни у кого это, мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы "Спутник V" включить в национальный календарь прививок", - сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

При этом Гинцбург уверен, что включение "Спутника V" в нацкалендарь обязательно произойдет. "К сожалению или к счастью, жизнь нас заставит это сделать. <...> Деваться просто-таки некуда по той простой причине, что данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет", - пояснил разработчик вакцины.