Плановая медпомощь по профилю "ревматология" возобновлена в Заполярье после пандемии

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Плановую медицинскую помощь по профилю "ревматология" возобновили в Мурманской областной клинической больнице имени П. А. Баяндина. Об этом в пятницу сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

"В Мурманской области возобновлена плановая медпомощь по профилю "ревматология". Она будет оказываться в безусловном соответствии с санитарными нормами и с учетом ограничительных мероприятий, так как риск подъема заболеваемости сохраняется", - приводит оперштаб слова Панычева.

Министр также отметил, что за прошедшую неделю в Мурманской области свернули 67 коек. Общий коечный фонд для стационарного лечения пациентов с коронавирусом составляет 1 039 коек.

"Свободный коечный фонд достаточен и свободен более чем на 23%", - добавил он.

В первой декаде сентября в Заполярье к привычному режиму работы вернулись дневные стационары при больницах и поликлиниках, а также возобновилась плановая госпитализация по определенным профилям в нескольких учреждениях области. Плановую медпомощь в стационарах Мурманской области приостановили в конце июня этого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за июнь суточный показатель заразившихся в Мурманской области вырос почти в пять раз, к июлю эти показатели достигли январских, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. К концу августа наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших, которая продолжилась в сентябре.

Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная, идет постепенное сворачивание ковидных коек. Количество заразившихся с начала пандемии в Мурманской области превысило 71 тыс., всего зафиксировано 2 034 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 145 заболевших.