Более 90 госуслуг станет доступно жителям Нижегородской области в цифровом виде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Нижегородские власти переведут более 90 социально значимых госуслуг для жителей региона в электронный формат, чтобы избавить граждан от необходимости предоставлять документы. Об этом в кулуарах форма "Проф-IT" в Нижнем Новгороде сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Более 90 государственных и муниципальных услуг станет доступно нижегородцам в цифровом виде. Для этого используются как федеральные, так и региональные возможности. Платформы государственных сервисов будут использоваться для оказания 55 государственных и муниципальных услуг, из которых уже сейчас предоставляются 40, а еще 15 появятся там до конца года. Остальные же 36 услуг будут предоставляться с использованием региональных информационных систем, интегрированных с федеральной платформой. Все это сделает жизнь удобнее и поможет людям меньше времени тратить на бюрократические процедуры", - пояснил Никитин.

В Нижнем Новгороде 23-24 сентября впервые проходит Всероссийский форум региональной информатизации "Проф-IT". Форум является центральной площадкой обсуждения вопросов развития регионов, в котором участвуют региональные руководители, представители федеральных органов власти и экспертного сообщества.