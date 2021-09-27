OneTwoTrip назвал самые бюджетные варианты для путешествий по России в октябре

​​​​​Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал маршруты, по которым можно найти самые бюджетные варианты авиарейсов и поездок на поезде в октябре. Чаще всего на октябрь путешественники ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга, говорится в сообщении компании в понедельник.

По данным сервиса, москвичам дешевле всего долететь до Краснодара, Уфы и Минеральных вод - от 1000 рублей. В 1050 рублей обойдется рейс до Санкт-Петербурга. Стоимость перелетов из Москвы в Анапу начинается от 1150 рублей, а в Сочи и Махачкалу - от 1500 рублей. Билеты в Калининград стоят от 1550 рублей.

Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего слетать в Москву (от 1000 рублей), Калугу (1580 рублей) и Воронеж (1610 рублей). В Калининград петербуржцам можно долететь от 1780 рублей, до Волгограда - от 1930 рублей.

Из Сочи бюджетнее всего отправиться в Минеральные Воды - перелет обойдется от 1300 рублей, а самый дешевый рейс из Екатеринбурга летит в Уфу, его стоимость начинается от 1320 рублей.

Путешествия на поезде

В октябре самыми популярными городами для отправления на поезде стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Билеты из Москвы до Нижнего Новгорода начинаются от 650 рублей, а до Санкт-Петербурга - от 860. Доехать из Москвы до Казани можно, потратив 1000 рублей.

Тем, кто отправляется на поезде из Санкт-Петербурга, выгоднее брать билеты до Москвы (от 880 рублей) и Нижнего Новгорода (от 1260 рублей). Железнодорожное путешествие из Сочи дешевле всего совершить в Краснодар - стоимость билетов начинается от 540 рублей.

Из Краснодара выгоднее всего путешествовать поездом в Сочи (от 500 рублей) и Ростов-на-Дону (от 640). Жители Казани могут бюджетно отправиться в Москву (от 1000 рублей) и Пермь (от 1050 рублей).

OneTwoTrip проанализировал средние минимальные цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов.