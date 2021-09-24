Минцифры заявило о консультативном характере обращений по видеонаблюдению на выборах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Сотни тысяч обращений, связанных с работой системы видеонаблюдения на выборах в Госдуму, поступило в Минцифры. Большинство носили консультативный характер, сама система отработала полностью штатно, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах форума "Проф-IT" в Нижнем Новгороде замглавы министерства Олег Качанов.

"С технической точки зрения все работало штатно. Много обращений консультативного плана просто потому, что люди не понимали, как работает новый порядок, а отсылать людей читать его - не очень гуманно", - сказал Качанов.

Он добавил, что по работе системы поступали "сотни тысяч обращений".

"Прилично обращений поступало, сотни тысяч. Но это обращения из разряда - а как смотреть, а что нажимать, а почему у этих есть доступ, а у этих нет. Очень большое количество консультативных обращений, потому что система в этом году сильно претерпела изменения с точки зрения процедуры и было непонимание у людей", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что горячая линия по поддержке пользователей по вопросам, связанным с видеонаблюдением на выборах в Государственную думу, работала с 20 августа по 20 сентября.