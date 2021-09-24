Заболеваемость COVID-19 в мире упала до июльского уровня

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в мире снижается четвертую неделю подряд и опустилось до уровня июля 2021 года. По подсчетам ТАСС, за последние семь дней на планете выявили 3,6 млн заболевших - на 0,2 млн меньше, чем в предыдущий аналогичный период.

Смертность после резкого роста пошла вниз: за семь дней от ковида в мире умерли около 60 тыс. человек против более 65 тыс. неделей ранее.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Стабилизация в Америке

В странах Северной Америки, которые в конце лета столкнулись с новой волной коронавируса, заболеваемость на этой неделе резко снизилась, но вверх пошла смертность.

В США за неделю темпы распространения инфекции упали сразу на 20% - сейчас там выявляют в среднем около 120 тыс. заразившихся в сутки, но это все еще самый высокий показатель в мире. Смертность, наоборот, растет и уже достигла 2,4 тыс. летальных исходов в день - в разы выше, чем в любой другой стране.

В Канаде, где на прошлой неделе заболеваемость выросла на треть, ситуация стабилизировалась: коронавирус регистрируют примерно у 4,3 тыс. человек в сутки, что соответствует уровню мая. Однако теперь на треть увеличилась смертность - ежедневно умирают до 40 заразившихся канадцев.

В Мексике снижаются и заболеваемость, и смертность: первая сократилась до 11 тыс. случаев в день (это почти втрое меньше, чем в середине августа), вторая - примерно на 20%.

Спад в Юго-Восточной Азии, подъем на Ближнем Востоке

В Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции пошли на спад и там, где еще на прошлой неделе они были максимальными за всю пандемию. Так, в Малайзии они упали более чем на 20%, а на Филиппинах - примерно на 10%.

В Таиланде по сравнению с концом августа заболеваемость снизилась почти в два раза. На этой неделе в королевстве регистрировали в среднем около 13 тыс. заражений в сутки.

При этом эпидемический подъем наблюдается на Ближнем Востоке. Главным его очагом остается Турция, где число выявляемых случаев возросло на 10% и несколько раз достигало 28 тыс. в сутки. Ежедневно в республике умирают около 250 заболевших, что соответствует показателям мая.

Новые вспышки в Восточной Европе

Все больше восточноевропейских стран объявляют о начале очередной волны пандемии. На Украине темпы распространения инфекции стали самыми высокими с начала года, всего за одну неделю число новых случаев возросло на 68%, а госпитализаций - на 51%. В Румынии заболеваемость достигла уровня конца 2020 года - более 7 тыс. заболевших в день. Смертность в обеих странах с начала осени увеличилась в 4-6 раз.

При этом в Западной Европе, напротив, число выявляемых случаев серьезно снижается. Во Франции и Испании с начала сентября заболеваемость упала в 2,5 раза, в Италии - на треть. Исключением остается Великобритания, где по-прежнему регистрируют около 30 тыс. заражений в день, а смертность постепенно растет и во вторник превысила 200, оказавшись максимальной с марта.