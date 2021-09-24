Требования Роскомнадзора удалить с сайта КПРФ противоправный контент выполнены

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Требования Роскомнадзора об удалении с сайта КПРФ призывов к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, выполнены, подтвердили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"23 сентября в адрес редакции официального сайта КПРФ Роскомнадзор направил уведомление о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента. В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уведомление было направлено на основании требования Генпрокуратуры.

Ранее о требованиях Роскомнадзора сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: как он написал Telegram-канале, редакция официального сайта партии получила уведомление из-за размещения информации, которая, согласно документу от ведомства, "содержит призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".