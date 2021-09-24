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Более 40 снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в районе трассы "Таврида"

Старые боеприпасы планируют утилизировать

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены во время работ в районе трассы "Таврида" в Крыму. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Беркут" Росгвардии (г. Севастополь) выполнили обследование 43 взрывоопасных предметов периода [Великой Отечественной] войны. Старые боеприпасы были обнаружены при реконструкции автодороги Севастополь - Симферополь на обочине трассы (в районе полигона ТБО, президентской дороги)", - говорится в сообщении.

Взрывотехники установили, что найденными предметами оказались артиллерийские 76-миллиметровые снаряды и взрыватели. Как добавили в пресс-службе, их планируется утилизировать.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Советским войскам удалось отбить Севастополь в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды тех времен.

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