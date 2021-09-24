Эксперт: данных о способности вакцин от коронавируса вызывать злокачественные опухоли нет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сегодня данные о влиянии вакцин против COVID-19 на развитие злокачественных опухолей отсутствуют. Об этом в пятницу сообщил старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко в прямом эфире портала стопкоронавирус.рф в TikTok.

"Я не знаю ни одного случая [вакцинации от COVID-19], который был бы с риском канцерогенности, поэтому нет, я не думаю, что такое [развитие злокачественных опухолей в организме привитого человека] должно происходить", - сказал он.

Эксперт подтвердил, что люди с онкологическими заболеваниями тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. "Пациенты с онкологическими болезнями чаще умирают от ковида, чем здоровые люди. <…> Это уязвимая категория граждан, и их надо стараться защитить от всего", - отметил Самойленко.

Врач подчеркнул, что люди со злокачественными опухолями должны быть привиты от COVID-19 и других инфекций в приоритетном порядке. "Я бы советовал все-таки семье [онкобольного] быть привитой, потому что такие пациенты чаще всего проводят больше времени именно с близким кругом, <…> который будет этим источником для инфицирования", - заключил он.

Минздрав России совместно с порталом стопкоронавирус.рф с 22 по 28 сентября запустили серию прямых эфиров в "Тиктоке" о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. На вопросы россиян отвечают специалисты в области инфекционных заболеваний, онкологических патологий, микробиологии, хирургии и гериатрии. Вопросы к эфирам можно оставить под постами в любой из групп стопкоронавирус.рф в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram.