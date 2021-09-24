В Мосгордуме планируют обсудить правила использования самокатов в общественных местах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правила использования и регулирование средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как элетросамокаты, велосипеды, сигвеи, гироскутеры, обсудят на круглом столе в Мосгордуме. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В ближайшее время в думе запланировано проведение круглого стола для обсуждения предлагаемых новаций. Мы должны убедиться, что принципиальная позиция Москвы учтена в окончательной версии нормативного документа. Также у нас должна быть уверенность что при его вступлении в силу органы внутренних дел готовы к администрированию правонарушений и в правовом, и техническом аспекте", - сказал Шапошников.

Он добавил, что, по мнению столичных депутатов, необходимо предусмотреть региональные полномочия для установления дополнительных правил регулирования движения СИМ на определенных территориях, в общественных пространствах. Сейчас в Москве уже введено более 100 так называемых медленных зон для такого вида транспорта, работа продолжается.

"Мосгордума уделяет большое внимание теме развития современных видов транспорта и вопросу безопасности как участников движения, так и пешеходов. Современные способы передвижения стали для мегаполисов новой реальностью, однако в законодательной базе так называемые средства индивидуальной мобильности пока не учтены. Мы не первый год сосредоточены на нормативно-правовом регулировании данных вопросов. Есть конкретные инициативы, в том числе федеральные", - пояснил Шапошников.

Спикер напомнил, что в сентябре Минтранспорта РФ представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу - не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.