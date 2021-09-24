"Чудо-дом". В соцсетях обсуждают фото виллы, которую обошла лава на острове Пальма

Фотография "чудо-виллы", которая избежала разрушения из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, попала в мировые СМИ, после того как стала "вирусной" в соцсетях. Снимок Альфонсо Эскалеро разместил на этой неделе в Twitter испанский журналист El Objetivo и Newtral Хесус Эспиноса, запись собрала несколько тысяч ретвитов и сотни комментариев.

О "чудо-вилле" написали как испанские издания, включая La Vanguardia, El Mundo, El Universal, El Periódico и El Correo, так и иностранные, выключая Deutsche Welle, The Guardian, Би-би-си и другие.

По данным El Mundo, здание принадлежит пенсионерам из Дании, они не посещали его с начала пандемии. Как отмечает Би-би-си, ученые не знают, как долго продлится это извержение.

19 сентября на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) началось извержение вулкана после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 390 домов. Пока никто не пострадал.