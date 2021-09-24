Мобильный отряд военных медиков помог более чем 1,2 тыс. пациентам с ковидом в Туле

ТАСС, 24 сентября. Военные медики Западного военного округа (ЗВО) сворачивают работу в Туле, оказав помощь более чем 1,2 тыс. пациентам с ковидом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За три месяца работы специалистов военно-медицинской службы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в городской больнице города Щекино Тульской области оказали помощь свыше 1,2 тыс. пациентам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, колонна медиков ЗВО уже приступила к возвращению из Тульской области в пункт постоянной дислокации в Подмосковье.

"Всего на территории городской больницы работали 55 человек, из них 17 врачей, в том числе шесть врачей из военных госпиталей ЗВО", - отметили в Минобороны РФ.

Военные медики прибыли в Тулу 25 июня по просьбе губернатора Алексея Дюмина и по решению министра обороны России Сергея Шойгу для усиления системы здравоохранения региона и оказания помощи больным с коронавирусом.