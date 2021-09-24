Победители Международной исторической школы получат стипендию на свои проекты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Победители II Международной исторической школы для иностранных студентов, которая прошла с 14 по 22 сентября в Выборге, будут получать стипендию на реализацию своих проектов в течение учебного года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), который является оператором проекта.

Победителями стали две команды. "Проекты команд-победителей будут реализованы. Их участники получат стипендию фонда "История Отечества" и смогут продолжить совместную работу, чтобы реализовать задуманное", - говорится в сообщении. Члены команд-победителей получат стипендию на реализацию проектов в течение учебного года, на каждую команду из 10 человек будет выделяться по 100 тыс. рублей ежемесячно, уточнили в пресс-службе.

Первым победителем Международной исторической школы стал проект мобильной выставки мультимедийных фотографий. Его цель - популяризация памяти о Великой Отечественной войне среди молодежи российских городов на примере судеб детей, столкнувшихся с тяготами войны. Второй проект-победитель - это серия интегративных квест-перформансов "В поисках утраченного наследия". Участники представляли трек "Имперское наследие России в сравнительной перспективе (к 300-летию провозглашения России империей)". Основная цель проекта - объективное изложение истории Российской империи через историю городов и их культурных объектов.

Инициаторами и главными организаторами мероприятия выступили Российское историческое общество и Минобрнауки России. Проект состоялся при поддержке фонда "История Отечества" и Фонда президентских грантов. Оператором мероприятия стал Государственный академический университет гуманитарных наук. Школу планируется проводить два раза в год в формате лекций, семинаров и дискуссий с привлечением профессиональных историков, специалистов в разных областях исторического знания.