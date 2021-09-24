В ООН заявили, что новых случаев заражения коронавирусом на Генассамблее нет

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом среди участников недели высокого уровня Генассамблеи ООН с момента обнаружения инфекции у одного из членов делегации Бразилии не выявлялись. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Нет, не выявлено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник вечером стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождавший Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в США 14 дней, в то время как остальные члены делегации во главе с Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заразился ковидом.