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В ООН заявили, что новых случаев заражения коронавирусом на Генассамблее нет

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождавший президента Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН, ранее заразился коронавирусом

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом среди участников недели высокого уровня Генассамблеи ООН с момента обнаружения инфекции у одного из членов делегации Бразилии не выявлялись. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Нет, не выявлено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник вечером стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождавший Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в США 14 дней, в то время как остальные члены делегации во главе с Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заразился ковидом.

Теги
Генассамблея ООНБолсонару, ЖаирПандемия COVID-19
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