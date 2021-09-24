На выплаты медикам за вакцинацию от COVID-19 в Северной Осетии выделят 86 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 86 млн рублей направят из федерального и регионального бюджетов медработникам в Северной Осетии за вакцинацию населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.

"В Северной Осетии медработники будут получать выплаты за вакцинацию жителей. На эти цели из республиканского бюджета выделят 43 млн 214 тыс. рублей. Столько же средств будет выделено из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Выплаты будут начисляться за период с 27 августа по 31 декабря за вакцинацию физических лиц.

В Северной Осетии зарегистрировано 22 605 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 70. Выздоровели за весь период 21 245 человек. Умерли от COVID-19 в республике 712 человек.