Праздник "Алые паруса" в 2024 году посвятят 300-летию Санкт-Петербургского госуниверситета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Праздник выпускников "Алые паруса" в 2024 году планируют посвятить 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщил ректор вуза Николай Кропачев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея университета.

"33 мероприятия затронут самые различные стороны университетской жизни и, я уверен, станут ярким событием для Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всей РФ. [Губернатор Петербурга] Александр Дмитриевич Беглов поддержал инициативу объявить 2024 год Годом Санкт-Петербургского университета. Концепция одного из ключевых праздников, который на самом деле уже стал праздником мирового масштаба - это "Алые паруса", будет увязана с тематикой 300-летия Санкт-Петербургского университета и Академии наук. В честь дня рождения университета зажгут факелы на Ростральных колоннах, и это далеко не полный перечень мероприятий <...>. [Губернатор Ленинградской области] Александр Юрьевич Дрозденко и правительство Ленинградской области решили посвятить праздник выпускников 2024 года тоже нашей знаменательной дате", - рассказал Кропачев.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова также предложила сделать юбилей университета одной из ключевых тем Санкт-Петербургского международного культурного форума 2024 года.

"Санкт-Петербургский госуниверситет на протяжении всего своего существования являлся одним из важнейших центров науки, образования и культуры в нашей стране. <...> Юбилейные мероприятия должны быть яркими и содержательными. В торжествах должно найти свое отражение как богатая история вуза, так уникальное сочетание традиционных подходов к образованию и цифровизация науки. Сегодня мы утвердили план основных праздничных событий. К 2024 году необходимо успеть их реализовать", - добавил председатель оргкомитета, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - научно-образовательный центр мирового значения, один из крупнейших центров отечественной науки и культуры, старейший университет России. В нем обучаются более 25 тыс. студентов, работают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, созданы более 20 крупных лабораторий и 26 ресурсных центров, входящих в ведущий научный парк страны. 300-летие вуза будет отмечаться в 2024 году.