В РПЦ установили день особого поминовения жертв политических репрессий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Русская Православная Церковь установила день особого поминовения погибших в результате репрессий советских времен, заупокойные богослужения по убиенным будут совершаться ежегодно 30 октября, сообщается в журналах Священного Синода, опубликованных в пятницу на сайте Московского патриархата.

"В дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословить на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении", - говорится в документе.

Отмечается, что таким образом церковь не только "помнит прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории".

Другим православным церквям и епархиям за пределами России предложено самостоятельно определить день совершения таких богослужений.

Светский день памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября, на Украине - в третье воскресенье мая, в Казахстане - 31 мая, отмечают в РПЦ.