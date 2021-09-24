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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что среди умерших от коронавируса в России привитых от ковида почти нет

Глава Роспотребнадзора добавила, что среди заразившихся дельта-штаммом в стране только 2% вакцинированных от ковида

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Привитые от коронавируса в России практически не входят в число умерших от инфекции, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

"Из числа ежедневно погибающих в стране привитых [от COVID-19] практически нет", - сказала она.

Процент вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом "дельта" в России составляет около 2%, добавила глава Роспотребнадзора.

"Около двух процентов [вакцинированных от коронавируса среди заразившихся штаммом "дельта"], не больше. Из чего мы делаем вывод, совершенно обоснованный вывод, на 47 миллионов привитых хотя бы первой дозой, что вакцины российские очень эффективны", - сказала она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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