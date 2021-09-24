Программа образовательного туризма начала действовать в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Проект, который позволит приехать в Петербург для выбора вуза или повышения квалификации, начался в городе. Соглашение о внедрении проекта подписали городское туристско-информационное бюро и координационный центр научно-технических и образовательных программ, сообщил ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

"Туристские организации создают разной продолжительности поездки в Петербург - короткие поездки для выбора вуза, поездки более длительные для различных курсов подготовки и прохождения подготовительных программ. Для приезда сначала абитуриентами, затем на экзамены, затем студентами. Также программы связанные с дополнительным образованием, предлагаемые тем людям, которые просто хотят повысить свою квалификацию, заняться чем-то новым, интересным", - рассказал он.

По словам Корнеева, туристские организации совместно с образовательными учреждениям сформируют разные предложения, которые заинтересуют школьников и людей среднего и старшего возраста. Турфирмы из 38 регионов России полностью организуют поездку от бронирования билетов до размещения в гостиницах. "Наша задача - предложить много разных вариантов, это и коливинги, и современные гостиницы молодежного формата, которых в городе сейчас много появляется", - пояснил он.

Также Корнеев отметил, что развитие туризма является очень важным для города. С начала года к первому сентября Петербург посетили около 3 миллионов туристов. Это значительно меньше, чем до пандемии, но значительно лучше, чем в самом сложном 2020 году. В этом году туристическая отрасль принесла городу доход около 117 млрд рублей, сообщил он.