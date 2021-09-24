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Попова заявила, что пока нет оснований говорить о введении в России локдауна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Пока нет оснований говорить о введении в РФ локдауна - Попова.

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