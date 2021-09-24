В Елисейском дворце сменится поставщик багетов

"Обладателем премии за лучший багет в Париже стал Макрам Акрут из булочной Boulangers de Reuilly в XII округе. Браво ему", - написала в своем Twitter заместитель мэра Парижа Оливиа Польски, которая возглавила жюри в этом году.

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Организаторы ежегодного конкурса на лучший багет в Париже объявили в пятницу победителя - им оказался булочник из XII округа французской столицы. Согласно условиям конкурса, он получит премию €4 тыс., а также право в течение года поставлять багеты в резиденцию главы государства - Елисейский дворец.

"Большое спасибо. У меня просто нет слов", - заявил Акрут, когда эту новость ему сообщила по телефону сама помощник мэра. Короткое видео, на котором запечатлен этот момент, разместил в Twitter журналист интернет-портала 20minutes Ромарик Ле Дурнёф. После этого делегация от мэрии приехала к нему в булочную на бульваре де Рёйи, чтобы лично поздравить с этим успехом.

Конкурс Grand Prix de la Baguette 2021 проводится уже в 28-й раз. В этом году, по данным AFP, в нем приняли участие более 170 булочников. Жюри состояло из 16 человек. Помимо Польски в него вошли представители профессиональных ассоциаций, шесть случайно отобранных жителей французской столицы и победитель прошлогоднего конкурса - булочник из XVII округа Парижа Тайеб Сааль.

Согласно правилам, багеты должны быть приготовлены по традиционному рецепту, их длина должна составлять не менее 55 см и не более 70 см, а вес - от 250 до 300 грамм. Кроме того, содержание соли регламентировано на уровне 18 грамм на килограмм муки. Члены жюри должны были оценить кулинарные творения по пяти критериям: внешний вид, пропеченность, консистенция мякиша и, конечно же, запах и вкус.

Из 173 представленных на суд жюри багетов отбор на соответствие основным критериям прошли лишь 122. По итогам двух туров были отобраны 10 финалистов. Среди них оказались представители шести округов (всего их в Париже 20), трое из них работают в XIII округе.

Традиционные багеты продаются во всех булочных Парижа и считаются неотъемлемой частью любого застолья. В марте 2021 года министр культуры Франции Розлин Башло-Наркен объявила о решении подать в ЮНЕСКО запрос на включение французского багета в Список всемирного наследия. Ожидается, что международная организация примет решение по французской заявке до осени 2022 года.