Попова: привитых от ковида 47 млн россиян недостаточно, чтобы остановить заражение

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Привитых от COVID-19 в России всего 47 млн человек, этого недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией в стране. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас взрослых <…> пусть будет 110-115 млн. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу [вакцины от COVID-19], это же меньше половины, это не 60%, это не 80%! Поэтому сегодня оснований говорить, что все [заражение инфекцией] остановится нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - сказала она.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболели ковидом более 7 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этого показателя удастся к 1 ноября 2021 года.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.