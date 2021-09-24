Вузам разрешили проводить итоговую аттестацию дистанционно с использованием биометрии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские вузы смогут проводить итоговую аттестацию в 2021/2022 учебном году дистанционно. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что вузы смогут проводить не только промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), но и итоговую аттестацию. Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году.

ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам необходимо зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Ранее в пресс-службе правительства поясняли, что система оценивает и запоминает поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам передаются в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.