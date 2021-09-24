Присуждены премии правительства РФ в области образования 2021 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области образования 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего присуждены десять премий. Так, за создание учебника "Эндокринология" награждены академики РАН Иван Дедов и Галина Мельниченко и член-корреспондент РАН Валентин Фадеев. За цикл трудов, посвященных разработке инновационных подходов к преподаванию терапевтической стоматологии, премия правительства присвоена академику РАН, ректору Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Олегу Янушевичу, а также посмертно профессорам Людмиле Максимовской и Юрию Максимовскому.

Нескольким работникам ВГИКа, в том числе киноведу и культурологу Кириллу Разлогову, а также исполнительному директору Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антону Малышеву. Они награждены за разработку инновационной модели включения экранных искусств в образовательные процессы.

Глава Академии национального образования и науки Юрий Клейберг отмечен премией за комплект учебно-методических пособий "Психология девиантного поведения". За создание учебника "Психология и педагогика" награждены профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Нина Бордовская и кандидат психологических наук, доцент Сергей Розум. Директор Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Елена Гнатышина и несколько работников того же вуза получили премию за комплекс научно-практических разработок "Безопасность пространства образования". Еще один коллектив авторов из разных учреждений удостоился награды за научно-практическую разработку, касающуюся создания психолого-педагогических условий "индивидуализации обучения в системе общего образования на основе данных о когнитивных механизмах индивидуальных различий в академической успешности".

Премия присуждена также коллективам разработчиков тематических образовательных программ "Профильные техноотряды", программы дополнительного адаптационного образования старшеклассников и комплекта программно-методических материалов для внедрения инновационной модели социокультурной среды в детских садах.