Более 90% российских вузов в условиях пандемии работают очно или в смешанном формате

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 90% вузов в РФ работают в условиях пандемии очно или в смешанном формате, для иностранных студентов, которые не могут въехать на территорию России, будет введено удаленное обучение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"По мониторингу Минобрнауки России, общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения - более 316 тыс. человек, из них за рубежом сейчас находятся примерно половина - свыше 145 тыс. человек. На данный момент 95,3% вузов проводят образовательную деятельность в очном или смешанном формате. Обращаем внимание, что учебный процесс в вузах с использованием дистанционных образовательных технологий будет организован для иностранных обучающихся, не въехавших на территорию России", - заявили в министерстве.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации поддержал инициативу Минобрнауки и снял ограничения для въезда иностранных студентов в Россию для обучения.

Также в Минобрнауки РФ сообщили, что количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них - зачисленных на первый курс - 381 человек.

"По информации, полученной от посольства Российской Федерации в Афганистане, по состоянию на 20 сентября 2021 года оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию. По данным информационно-аналитической системы "Мониторинг" Минобрнауки России, на 15 сентября количество студентов и зачисленных на подготовительный факультет граждан Афганистана, находящихся на территории Российской Федерации, составляет чуть более тысячи человек", - отметили в пресс-службе.

"Одновременно сообщаем, что в связи с продолжающейся напряженной общественно-политической обстановкой в Афганистане въезд в Россию на данный момент не осуществляется. Прибытие студентов ожидается до конца сентября 2021 года", - заявили в министерстве.