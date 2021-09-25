Научная конференция собрала во Владикавказе более 130 ученых из России и зарубежья

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 130 российских и зарубежных исследователей, в том числе из Испании, Италии, Украины, Казахстана, Мексики, Португалии и Турции, приняли участие в международной научной математической конференции, которая прошла с 20 по 24 сентября во Владикавказе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель программного комитета конференции, руководитель Южного математического института ВНЦ РАН Анатолий Кусраев.

"Конференция проводилась в рамках Года науки и технологий. Участники из разных регионов и стран - всего более 130 человек - обсудили новейшие научные достижения в области математики. Одна из целей конференции - интеграция научных исследований на юге России, а также расширение и углубление научных контактов математиков региона с российскими и зарубежными коллегами", - рассказал собеседник агентства.

В числе зарубежных участников - представители научного сообщества из Азербайджана, Алжира, Бельгии, Германии, ДНР, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Мексики, Португалии, Белоруссии, Турции, Узбекистана, Украины, Японии.

На протяжении четырех дней участники конференции делились своими знаниями и опытом в нескольких направлениях: "Функциональные пространства и теория операторов", "Дифференциальные и интегральные уравнения", "Математическое моделирование" и "Фундаментальные проблемы развития математического образования". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Конференция проводится при поддержке Минобрнауки Северной Осетии. Соорганизаторы: Южный математический институт Владикавказского научного центра РАН, РНОМЦ "Северо-Кавказский центр математических исследований", Региональный научно-образовательный математический центр Южного федерального университета.