Эксперт заявила, что распространенность депрессии у перенесших COVID-19 достигает 29%

КИРОВ, 24 сентября. Распространенность депрессии у людей, которые недавно выздоровели после COVID-19, достигает 29%. Такую статистику привела в пятницу заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член Исполкома Российского общества психиатров, профессор Наталия Петрова в ходе прошедшей в Кирове всероссийской научно-практической конференции по психиатрии.

"Частота психических расстройств, которые мы наблюдаем при коронавирусной инфекции, существенно выше, нежели при других вирусных заболеваниях. Распространенность депрессии у пациентов, которые недавно выздоровели от COVID-19, достигает более 29% случаев. Выделяется синдром последствий интенсивной терапии для тех, кто переносил инфекцию в тяжелой форме, прошел реанимацию: психические расстройства выражаются в тревожных, депрессивных расстройствах со значительной соматогенной астенией, а частота таких расстройств может достигать 40% случаев", - рассказала Петрова.

По ее словам, можно предположить, что депрессия, которая наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, имеет биологическую основу. При этом в развитии депрессии на фоне пандемии могут вносить определенный вклад и такие факторы, как потеря работы, смерть близких людей, экономический кризис, необходимость изоляции.

Петрова отметила, что депрессии подвержены и люди, которые просто находятся дома на карантине, но не болеют. "У таких людей частота депрессии заметно ниже, но тем не менее, это почти 10%. Уровень тревоги и стресса высок у молодых людей, которые имеют хронические заболевания, это связано с ограничением доступа к медпомощи в условиях мер борьбы с пандемией. Значимым фактором является необходимость изоляции, причем чем дольше будут применяться меры изоляции, тем больше риск развития депрессии, тревоги", - сказала Петрова.

Она также отметила, что особой группой риска с точки зрения развития депрессии являются работники здравоохранения, особенно женщины и те сотрудники, которые работают с высоким риском контакта с пациентами с COVID-19.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Биопсихосоциальный подход В. М. Бехтерева в современной психиатрии: вехи становления, перспективы развития" прошла 24 сентября в Кирове в рамках юбилейных мероприятий по случаю 100-летия Центра психиатрии и психического здоровья имени академика В. М. Бехтерева. Она объединила ведущих специалистов в области психиатрии из Кирова, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Казани, а также Республики Казахстан.