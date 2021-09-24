Минтранс предложил отстранять от такси не знающих город нарушителей ПДД

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает отстранять от управления такси водителей, систематически нарушающих ПДД, имевших лишение прав, имеющих более трех неоплаченных штрафов, а также не знающих дорогу к основным достопримечательностям в городе. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из подготовленного Минтрансом РФ проекта закона "О такси", к управлению легковым такси не должны допускаться водители, которые не ранее чем год назад получили права вновь после лишения или подвергались аресту за нарушения ПДД менее года назад.

Также от управления такси предлагается отстранять водителей, которые были оштрафованы за последний год за нарушение ПДД. "К управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа не допускается лицо, которое <…> было за один год, предшествующий дню осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, подвергнуто административным наказаниям в виде административного штрафа", - отмечается в документе. Однако количество таких штрафов не оговорено.

При этом еще одним условием допуска водителя к перевозке может стать аттестация на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, здравоохранения, образования, спорта, государственной власти и других важных точек региона, в котором будет работать водитель, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации и местных правил перевозки.

Как добавили в Минтрансе РФ, законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению составов административных правонарушений, при совершении которых в течение последнего года также будет запрещено управлять легковым такси. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время компании, которые заключают с физическими лицами договоры аренды транспортных средств для работы таксистами, фактически не несут ответственности за предоставляемые в аренду транспортные средства и за арендаторов, которым такие транспортные средства предоставляются.

Попытки принять новое законодательство в сфере регулирования деятельности такси предпринимаются с декабря 2018 года. Однако дальше первого чтения в Госдуме законопроекты не проходили. Как правило, против различных версий поправок выступали крупнейшие российские агрегаторы такси.