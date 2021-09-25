Фестиваль технических достижений "Техносреда" открывается в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фестиваль технических достижений "Техносреда" - ключевое событие Года науки и технологий - открывается в субботу в Москве. Он покажет актуальность и необходимость внедрения научного знания в жизнь, продемонстрирует место и роль науки в современном мире, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Техносреда" пройдет в субботу и воскресенье на ВДНХ, вход - свободный. Участники и посетители фестиваля для передвижения по территории выставки смогут воспользоваться специальным транспортом. К их услугам будет электронная навигация, чтобы не пропустить интересное событие или построить маршрут.

На "Техносреде" представят свои уникальные разработки и проекты ведущие научно-технологические компании, вузы и научно-исследовательские институты, а также ученые и лидеры научной среды.

В рамках деловой программы запланированы паблик-токи, лекции от Российского общества "Знание" и Политехнического музея. Среди основных тем: новая медицина, освоение космоса, климат и экология, искусственный интеллект, цифровизация и энергетика будущего.

На фестивале будет дано начало регистрации на научный конкурс для школьников 5-11-х классов и студентов вузов "Наука. Территория героев". Как сообщили в АНО "Национальные приоритеты" - операторе проведения Года науки и технологий в Российской Федерации - проект создан совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Его главной целью является повышение интереса молодежи к науке и технологиям, информирование об образовательных возможностях и трудоустройстве в научной сфере.

Тематические зоны, кино и площадки для детей

Единое демонстрационное пространство фестиваля разделено на несколько тематических зон.

Зона вузов и НИИ объединит ведущие вузы и научно-исследовательские институты, которые представят более 500 разработок. Среди них - беспилотный автомобиль и летательный аппарат, макеты установок ядерных комплексов, искусственный интеллект, создающий художественные произведения в режиме реального времени, экзоскелет, онкоробот и малогабаритные роботы-разведчики, применяемые в разных сферах жизни.

Также 22 российских изобретателя представят интерактивные презентации, посвященные роботу-терминатору, роботу-сортировщику мусора, мотоциклу с домом на колесах, приставкам для инвалидных колясок, протезам для животных.

"Будущее сегодня" - зона, где российские компании представят уникальные экспонаты, среди которых бионические и тяговые протезы рук, экзоскелет, нейротренажер, элементы среды "умного города", новейшие технологии сортировки и переработки мусора, VR-платформа, с помощью которой можно будет познакомиться с процессом создания инженерных проектов будущего, искусственный интеллект в сфере безопасности, летающее такси и термолазер.

Гости мероприятия смогут посетить фестиваль научного кино "Техносреда". Там будут показаны лучшие российские и международные документальные фильмы. Кинокартины можно будет обсудить в формате паблик-тока с режиссерами, ведущими научными деятелями и авторами научно-популярных книг. В VR-кинотеатрах продемонстрируют фильмы об Антарктике и тундре, архитектуре и истории.

Будут работать площадки "Техносреда для детей" с мастер-классами по сборке и программированию роботов, зонами VR, 3D-печати и коптерами, а также научно-популярным шоу самого известного в России шоумена от науки Алексея Иванченко.

Главный организатор мероприятия - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Интеллектуальный партнер - Российское общество "Знание".