Эксперт: коронавирус у детей протекает легче, но наиболее уязвимый возраст - до года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми. При этом наиболее уязвимой к вирусу группой среди детей являются дети до года, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента", - сказал он.

Горелов также пояснил, что высокая частота заболеваемости у лиц от 14 лет и старше обусловлена в первую очередь тем, что молодые люди более социально активны и мобильны. "Вторая причина повышения вовлеченности подростков в эпидпроцесс обусловлена сменой геноварианта коронавируса на дельта-штамм, который сейчас, по сути, является доминирующим в России и мире", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, в какой форме подростки чаще всего переносят ковид, Горелов отметил, что как и взрослые - по разному, но в среднем, у детей заболевание протекает легче.