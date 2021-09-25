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Пандемия COVID-19

Эксперт: коронавирус у детей протекает легче, но наиболее уязвимый возраст - до года

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что дети до года находятся в фазе становления адаптивного иммунитета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению со взрослыми. При этом наиболее уязвимой к вирусу группой среди детей являются дети до года, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента", - сказал он.

Горелов также пояснил, что высокая частота заболеваемости у лиц от 14 лет и старше обусловлена в первую очередь тем, что молодые люди более социально активны и мобильны. "Вторая причина повышения вовлеченности подростков в эпидпроцесс обусловлена сменой геноварианта коронавируса на дельта-штамм, который сейчас, по сути, является доминирующим в России и мире", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, в какой форме подростки чаще всего переносят ковид, Горелов отметил, что как и взрослые - по разному, но в среднем, у детей заболевание протекает легче.

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