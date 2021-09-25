Вильфанд заявил, что несколько регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в Иркутской области в выходные дни приведут к формированию временного снежного покрова в отдельных районах региона. Краснодарский край в этот период ожидают ливни, град, ветер до 22 м/с и опасность формирования смерчей над морем, также в ряде регионов России прогнозируются ночные заморозки, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и даже снег. В некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Кроме того, в субботу и воскресенье недалеко от Сочи в море имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также в ближайшие ночи в некоторых регионах европейской части России прогнозируются заморозки. В Башкортостане, Челябинской области температура будет опускаться до восьми градусов мороза, в Свердловской, Курганской областях - до пяти градусов мороза.

Метеоролог отметил, что на азиатской части страны заморозки захватили уже большую территорию. " Урал, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, то есть Красноярский край, Якутия, Чукотка, Магаданская область - везде ночная температура ниже нуля", - сказал Вильфанд.