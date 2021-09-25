Памятник Фаддею Беллинсгаузену установили в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 сентября. /ТАСС/. Памятник начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену установили в пятницу в Рио-де-Жанейро.

Из резиденции генерального консула РФ в Рио-де-Жанейро, во дворе которой монумент работы скульптора Алексея Леонова дожидался последних согласований мэрии, его утром доставили на берег залива Гуанабара. Сама установка заняла около получаса, после чего бронзовая статуя расположилась на невысоком каменном постаменте возле аэропорта Сантос-Дюмон в центре города. За спиной у статуи оказался утес Сахарная голова у входа в залив. Как сообщал ранее инициатор установки памятника, возглавляющий Институт Беринга - Беллинсгаузена журналист Сергей Брилев, власти разрешили поставить памятник на месте швартовки корабля Беллинсгаузена.

Как сообщил корреспондент ТАСС, очевидцы и прохожие отнеслись к монументу с любопытством, фотографировались на его фоне. Узнав, что это русский первооткрыватель Антарктиды, зашедший на пути к континенту в порт Рио-де-Жанейро, удивлялись и признавались, что не знали об этом историческом факте.

Установить памятник Беллинсгаузену в Рио-де-Жанейро планировалось в январе 2021 года в честь 200-летия антарктической экспедиции под его командованием. Однако в связи с пандемией коронавируса транспортировка и установка объекта были перенесены на более поздний срок. После презентации в сентябре 2020 года статуя ожидала отправки в Бразилию в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

Это уже третий памятник, с помощью которого Институт Беринга-Беллинсгаузена увековечивает имя первооткрывателя. В 2016 году такой объект был установлен в столице Уругвая городе Монтевидео, а в январе 2020 года памятник мореплавателю был открыт на российской станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде.

Открытие монумента предварительно запланировано на 30 сентября, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Рио-де-Жанейро.

О Беллинсгаузене

Беллинсгаузен (при рождении - Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллингсгаузен, 1778-1852) - русский мореплаватель, адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. Действительный член Русского географического общества, по происхождению - немец из остзейского дворянского рода. В 1789 году поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1803-1806 годах участвовал в первом кругосветном плавании русских судов на шлюпе "Надежда" под командой Ивана Крузенштерна.

В 1819-1821 годах был начальником кругосветной антарктической экспедиции. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев. В ходе экспедиции была открыта Антарктида (28 января 1820) и около 30 островов, собраны уникальные коллекции, которые хранятся в Казанском университете, сделаны зарисовки видов Антарктики и обитающих там животных.