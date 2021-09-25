В Гидрометцентре сообщили, когда бабье лето придет в регионы Дальнего Востока

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Еврейскую автономную области и Сахалин ждет бабье лето в выходные дни и понедельник. Воздух в этот период будет прогреваться до 18-25 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето, настоящее такое, хорошее, перемещается далеко на юго-восток нашей страны. И в Забайкальском крае, и в Амурской области, и в Приморском крае, и в Еврейской автономной области, и в Хабаровском крае, и на Сахалине в выходные дни и понедельник температура будет выше нормы на 7-9 градусов", - рассказал он.

Таким образом, по словам Вильфанда, в Забайкальском крае воздух будет прогреваться до 18-20 градусов тепла, в Амурской области - до 22 градусов, в Приморском крае - до 22-24 градусов, в Еврейской автономной области - до 21-23 градусов, на юге Хабаровского края - до 23-25 градусов, на Сахалине - до 21-23 градусов. "Вот такое тепло. Жители европейской части России могут позавидовать только", - заключил метеоролог.