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Эксперимент по использованию цифровой копии СТС продлится до 1 декабря

Свидетельство о регистрации транспортного средства можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", оно доступно в App Store и Google Play
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение продлится до 1 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

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"Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.

9 сентября МВД России и Минцифры начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", оно доступно в App Store и Google Play. В МВД отмечали, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. В течение этого времени сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.

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