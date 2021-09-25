Эксперимент по использованию цифровой копии СТС продлится до 1 декабря

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение продлится до 1 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.

9 сентября МВД России и Минцифры начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", оно доступно в App Store и Google Play. В МВД отмечали, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. В течение этого времени сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.