На Камчатке наградили медалью МЧС машиниста, спасшего людей при пожаре в строящемся здании

ТАСС, 25 сентября. Медаль МЧС России была вручена машинисту-крановщику Евгению Шестакову, спасшему в июне при пожаре в строящемся здании школы на Камчатке более 10 человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Машинисту-крановщику, спасшему на Камчатке от огня более 10 человек, вручили медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", - говорится в сообщении.

Возгорание в строящемся здании школы в Петропавловске-Камчатском произошло 1 июня. Как отметили в региональном управлении, пожар вспыхнул моментально: "кто успел, покинул горящее здание, остальные оказались отрезаны от путей выхода плотной завесой дыма". В это время машинист подрядной организации Евгений Шестаков работал на строительном кране. Его коллега, находившийся внизу, прицепил к стреле бадью, и Шестаков с помощью емкости стал постепенно спускать людей с этажей.

Огонь распространился на площади около 120 кв. м, в тот же день он был локализован. По предварительным данным, в здании произошло возгорание пенополистирола из-за нарушения технологии производства работ.