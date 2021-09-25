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Небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 25 сентября

В ночь на 26 сентября температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов, на западе области умеренный дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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