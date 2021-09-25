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Школы Якутска переходят на дистанционку до 8 октября из-за роста заболеваний ОРВИ у детей

В городе за неделю зарегистрирован 8 171 случай заболевания ОРВИ

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Школы и организации дополнительного образования в Якутске до 8 октября переведены на дистанционную форму обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает в субботу пресс-служба мэрии Якутска.

"Сегодня, 25 сентября, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа Якутска под председательством заместителя главы города по социальным вопросам Натальи Степановой принято решение о временном приостановлении учебного процесса и внешкольных занятий в детских образовательных организациях <...> и организовать образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий с 25 сентября по 8 октября", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что решение принято в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости детей ОРВИ.

В Якутске за неделю зарегистрирован 8 171 случай заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 234,9, что выше недельного эпидемического порога в 2,6 раза и выше показателя предыдущей недели на 12,8%.

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