СМИ: Marvel будет через суд добиваться полных прав на персонажей "Мстителей"

ТАСС, 25 сентября. Компания Marvel Entertainment, принадлежащая корпорации Disney, намерена через суд добиваться полного правообладания персонажами франшизы "Мстители". Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Компания подала несколько исков в суды Калифорнии и Нью-Йорка против наследников создателей комиксов о Железном человеке, Человеке-пауке, Черной вдове и других. Согласно позиции Marvel, изложенной в иске, эти персонажи были созданы в ходе работы по договору найма, поэтому создатели и их наследники не могут предъявлять на них авторские права.

Если Marvel проиграет иски, то Disney может потерпеть значительные убытки.

По данным журнала, ряд наследников создателей комиксов уже ранее подавали прошения о возобновлении авторских прав на персонажей Marvel. Например, в августе наследники писателя и художника Стива Дитко подали такое прошение в целях возобновления авторских прав на Человека-паука. Если решение будет вынесено в пользу наследников Дитко, то Disney придется отказаться от прав на персонажа в июне 2023 года. Тем не менее, отмечает The Hollywood Reporter, даже если аналогичные прошения других наследников будут удовлетворены, компания сохранит за собой часть авторских прав на персонажей, а не утратит их полностью. Кроме того, решение будет иметь силу лишь на территории США, и она сможет получать прибыль, заработанную за границей.