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СМИ: Marvel будет через суд добиваться полных прав на персонажей "Мстителей"

Если Marvel проиграет иски, Disney может потерпеть значительные убытки

ТАСС, 25 сентября. Компания Marvel Entertainment, принадлежащая корпорации Disney, намерена через суд добиваться полного правообладания персонажами франшизы "Мстители". Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Компания подала несколько исков в суды Калифорнии и Нью-Йорка против наследников создателей комиксов о Железном человеке, Человеке-пауке, Черной вдове и других. Согласно позиции Marvel, изложенной в иске, эти персонажи были созданы в ходе работы по договору найма, поэтому создатели и их наследники не могут предъявлять на них авторские права.

Если Marvel проиграет иски, то Disney может потерпеть значительные убытки.

По данным журнала, ряд наследников создателей комиксов уже ранее подавали прошения о возобновлении авторских прав на персонажей Marvel. Например, в августе наследники писателя и художника Стива Дитко подали такое прошение в целях возобновления авторских прав на Человека-паука. Если решение будет вынесено в пользу наследников Дитко, то Disney придется отказаться от прав на персонажа в июне 2023 года. Тем не менее, отмечает The Hollywood Reporter, даже если аналогичные прошения других наследников будут удовлетворены, компания сохранит за собой часть авторских прав на персонажей, а не утратит их полностью. Кроме того, решение будет иметь силу лишь на территории США, и она сможет получать прибыль, заработанную за границей.

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