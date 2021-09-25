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Пандемия COVID-19

Эксперт: новый подъем заболеваемости COVID-19 в России будет за счет непривитых

Встреча с вирусом завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести, подчеркнул заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", - сказал он, отвечая на вопрос, за счет каких категорий граждан будет новая волна пандемии.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз, что новый всплеск заболеваемости можно ожидать в конце сентября, а плато - в средине декабря.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 376 374 случая заражения, выздоровели 6 574 608 человек, умерли 202 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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