Эксперт: новый подъем заболеваемости COVID-19 в России будет за счет непривитых

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести", - сказал он, отвечая на вопрос, за счет каких категорий граждан будет новая волна пандемии.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз, что новый всплеск заболеваемости можно ожидать в конце сентября, а плато - в средине декабря.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 376 374 случая заражения, выздоровели 6 574 608 человек, умерли 202 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.