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Дождливая погода с ветром и похолодание ожидаются на юге России до 28 сентября

В горной местности пройдет мокрый снег

ТАСС, 25 сентября. Дожди, местами очень сильные, порывистый ветер при температуре воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов сохранятся на юге России до вторника следующей недели. В горной местности пройдет мокрый снег, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В воскресенье еще один циклон "вынырнет" из центра Европейской части России, погода в южных регионах будет облачной, дождливой. На севере Ростовской области, в Волгоградской, на севере Краснодарского края осадки будут сопровождаться сильным ветром, его порывы могут достигать в среднем 17 м/с. Местами пройдут ливни, в частности, в Сочи. Со вторника погода начнет улучшаться", - сказал он.

Непогода накроет на три ближайших дня Сочи, где прогнозируют целый комплекс неблагоприятных явлений. Это - ливни с грозами, ветер до 22 м/с, формирование смерчей над морем. Ожидается также подъем уровня воды в реках. Температура воздуха не превысит 15-17 градусов. В горах курорта прогнозируется мокрый снег, небольшой морозец, продолжится накопление снежного покрова.

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни пройдут небольшие дожди при температуре 15-17 градусов, в Краснодаре в воскресенье воздух прогреется до 19-21 градуса. Со вторника осадки в краевом центре Кубани прекратятся. В Волгограде в выходные дни будет дождливо, 13-14 градусов, в понедельник выглянет солнце, но сохранится прохладная погода. В дневные часы воздух сможет прогреться до 12-14 градусов, по ночам столбики термометров будут опускаться до 5 градусов.

В Севастополе, Ялте прогнозируются дожди, в субботу - около 15 градусов, в воскресенье и понедельник - около 18 градусов.

"Температура морской воды будет выше, чем воздуха. В районе Сочи, Новороссийска, Туапсе, Геленджика она составит 20-22 градусов, такая же ситуация и в Крыму. В районе Анапы прохладнее - 18-20 градусов", - добавил Синенков.

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